Zitting over Let's Go Urban van parlementslid El Kaouakibi uitgesteld, bewindvoerster: "Ik wind geen doekjes over vaststellingen"

De ondernemingsrechtbank in Tongeren buigt zich niet over het eventueel misbruik van subsidiegelden, maar over het al dan niet aanblijven van de bewindvoerster. De advocaten van de politica vroegen meteen om uitstel, omdat een van de pleiters van hun team ziek is. "De deontologie schrijft voor dat we daar mee akkoord gaan (...) dat is hoffelijkheid", reageerde de voorlopig bewindvoerster Annemie Moens bij het verlaten van de rechtbank. De zaak is uitgesteld naar 20 april.