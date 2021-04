Zwembad Wilrijk na maandenlange sluiting weer open

Begin augustus vorig jaar ontstond er een lek in zwembad Ieperman in Wilrijk. De technische ruimte kwam een meter onder water te staan. De technische installaties raakten daardoor beschadigd. Bijkomend probleem was dat opgeslagen chloortabletten vermengd geraakten met het water. Daardoor ontstond er veel schade want het mengsel was erg bijtend en veroorzaakte corrossieproblemen.

Omdat een gerechtsdeskundige moest bepalen wie verantwoordelijk was voor het lek en de schade, konden de herstellingswerken pas in januari van dit jaar starten. Wie er nu voor de kosten zal opdraaien, is nog niet duidelijk. De gerechtelijke procedure loopt nog. Maar belangrijk voor de Wilrijkenaar is dat herstellingen klaar zijn en dat het zwembad vandaag weer opengaat. Door corona moet je wel een tijdsslot reserveren en mogen er maximaal maar 24 zwemmers binnen.

Zwembadmanager Luk Gevers: "Zelf heb ik het water nog niet getest maar onze redders wel. Ze zijn getraind en staan paraat. Ons hele team is opgelucht dat het zwembad weer opengaat". Het personeel zoals onderhoudsmensen en redders zijn tijdens de acht maanden sluiting verdeeld geweest over de andere zwembaden in Antwerpen.