150 aanwezigen op rouwplechtigheid in Zaventem: "Inspecteurs grepen niet in want waren gevangene aan het begeleiden"

Volgens de politie van Zaventem was het echter niet zo eenvoudig om op dat moment meerdere agenten op te trommelen om in te grijpen “Dit was een geval van overmacht”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen. “Opeens was er een volkstoeloop, maar op hetzelfde moment waren onze interventieploegen bezig met een inbraak op heterdaad en een geval van familiaal geweld. Bovendien kan je ook moeilijk met een groot machtsvertoon ingrijpen bij rouwende mensen. Maar ik betreur ten zeerste dat die overtreders vrijuit gegaan zijn. Maar we zijn nu eenmaal onderbemand en werken ons al uit de naad om de coronamaatregelen na te doen leven. We gaan proberen om ons voortaan nog beter voor te bereiden door te overleggen met begrafenisondernemers en de Burgerlijke Stand. Zodat we in de toekomst zo’n gevallen hopelijk kunnen vermijden. Maar het is geen garantie.”