Beiaardier in Gent draait overuren: "Nieuwe liedjes met de hand programmeren tegen Pasen" 

Beiaardier Kenneth Theunissen klimt al ‘s morgensvroeg in de speeltrommel van de beiaard in het belfort in Gent. "De trommel heeft allemaal pinnetjes en vijzen. Die zorgen ervoor dat de juiste melodie gespeeld wordt. Er zullen vanaf Pasen 3 nieuwe liedjes zijn. Ik moet dus alle pinnetjes en vijzen manueel losmaken en de nieuwe liedjes erin programmeren. Dat is een erg nauwkeurig werkje.