Troostplekjes van Ferm een groot succes in Beringen: "Een modern kapelletje, zonder gebouw"

"Die troostplekjes zijn eigenlijk moderne kapelletjes, maar dan zonder gebouw", vertelt Martine Verboven van vrouwenorganisatie Ferm. "Mensen hebben dat in deze periode nodig."

In Beringen is er niet alleen een troostplekje in het centrum, Ferm heeft er ook in de 5 deelgemeenten ingericht. "Nu hebben we ook paasbloemen geplant en paasklokjes gehangen", gaat Martine verder. "Want de natuur brengt rust. En de kaartjes waarop mensen een boodschap kunnen schrijven, zijn nu in de vorm van een paasei. Een teken van hoop."