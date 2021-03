Amerikaans leger opent nieuwe opvangstructuur voor migrantenkinderen

De noodopvang is geïnstalleerd in Fort Bliss in de staat Texas en zou meteen 500 niet-begeleide minderjarigen ontvangen, zei het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring.

Uiteindelijk zal de noodopvang plaats bieden aan 5.000 kinderen tussen 13 en 17 jaar die een "kort medisch onderzoek zullen ondergaan en kleding, toiletartikelen en voedsel zullen ontvangen, net als een veilige plek om tot rust te komen", voegde het ministerie er nog aan toe.

De VS wordt geconfronteerd met een sterke toename van het aantal migranten dat via de zuidgrens het land probeert binnen te komen. De autoriteiten zijn wettelijk gezien in staat om migranten onmiddellijk te deporteren, maar Amerikaanse autoriteiten hebben het daar steeds moeilijker mee.