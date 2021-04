Antwerpse afvalophaler over het vele achtergelaten afval na zonnige dagen: "Dit hebben we nog nooit meegemaakt, schandalig"

"Alle rommel van anderen opruimen, dat is niet gezellig. We voelen ons op dit moment de vuilmeid, maar dat zijn we natuurlijk niet", gaat Harald verder. "We komen zelfs geregeld gebroken stukken glas in het gras tegen.

Schrijnende toestanden, toch wordt niet alles bewust achtergelaten. "Ik heb onlangs nog een examenboek gevonden", lacht Harald. "Ik heb gezocht naar een adres of naam, maar niets gevonden."

Harald roept iedereen dan ook om respect te tonen. "Gooi effectief je afval in de vuilbak in plaats van het ernaast te zetten. Als die vol is, zoek dan de anderen op die enkele meters verder staan. En als je merkt dat alle vuilnisbakken vol zitten, neem je afval dan mee naar huis."