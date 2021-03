Arboretum Kalmthout lanceert gin met bloemen van eigen toverhazelaars

Het Arboretum van Kalmthout heeft een eigen gin laten ontwikkelen. Die is gemaakt op basis van de bloemen van de prachtige welriekende toverhazelaar. Daarvan hebben ze in het Arboretum bijna 200 verschillende exemplaren. De gin werd gestookt in een ambachtelijke stokerij in Sint-Lenaarts (Brecht). Hij wordt verkocht ten voordele van de uitbreiding van de tuin. Die wordt een hectare groter.