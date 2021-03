Duitsland schort vaccinatie AstraZeneca voor mensen onder 60 op, ons land zit vanavond samen: "Volgen het op de voet"

"Het vaccin van AstraZeneca is veilig en effectie", zo herhaalde het EMA het advies. De toezichthouder benadrukte dat het AstraZeneca-vaccin in het algemeen niet leidt tot meer gevallen van tromboses. Er is ook geen specifiek oorzakelijk verband ontdekt met de uitzonderlijke tromboses die gecombineerd zijn met een verlaagd aantal bloedplaatjes, maar het EMA geeft wel aan dat ze dat laatste niet volledig kunnen uitsluiten in extreem zeldzame gevallen. In Europa waren op dat moment een handvol van zulke gevallen gemeld. Daar wordt op dit moment meer onderzoek naar gedaan.