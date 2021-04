Autoluwe fietsroute tussen Herentals en Turnhout in afwachting van fietsostrade

De autoluwe fietsroute tussen Herentals en Turnhout is een proefproject. In onze provincie zijn er nog plaatsen waar een fietsostrade moeilijk te realiseren is omdat ze er zou stoten op natuur of erfgoed dat bewaard moet worden.

Tegen de plannen tussen Herentals en Turnhout startte een actiegroep ook een petitie. Daarom wordt er nu geopteerd voor een autoluwe fietsroute, zegt Luk Lemmens (N-VA) van de provincie: "Wij gaan gebruik maken van bestaande lokale wegen, zowel buurtwegen als trage wegen. We zullen daar ook een aantal fietsstraten inrichten."

De provincie wil dat in de loop van 2022 realiseren. De komst van de fietsostrade wordt ook niet uitgesloten, zegt Lemmens: "Dit is nu een snelle manier van werken. De fietsostrade zien we dan op langere termijn."