BBC-journalist die verslag uitbracht over de Oeigoeren ontvlucht China na bedreigingen

Jon Sudworth was de voorbije 9 jaar correspondent voor de BBC in China. In die tijd berichtte hij verschillende keren over de situatie van de Oeigoeren in de provincie Xinjiang, in het uiterste westen. Ondanks steeds grotere beperkingen slaagde Sudworth erin bewijzen te vinden voor kampen waar grote groepen Oeigoeren "gebrainwashd" worden en van waaruit ze vaak gedwongen tewerk gesteld worden in de katoenvelden.