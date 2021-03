Belgisch onderzoek bewijst dat 430.000 jaar geleden een grote meteoriet ontplofte net boven Antarctica

Hier wijst de verhouding tussen de zuurstofisotopen er dus op dat de deeltjes gereageerd hebben met zuurstof uit het ijs en dat kan alleen als de explosie in de lucht dicht genoeg bij het ijsoppervlak gebeurde, zodat door de schokgolf het ijs smolt en verdampte, waarbij het zich vermengde met de partikels van de meteoriet in de inslagwolk.



Een dergelijke gebeurtenis kan enkel het gevolg zijn van het met hoge snelheid binnendringen in de atmosfeer van een asteroïde van ten minste 100 meter groot. Dit soort explosie relatief dicht bij het aardoppervlak heeft een minder grote vernietigingskracht dan de vorming van een inslagkrater, maar de kracht is nog steeds veel groter dan wanneer de explosie plaatsvindt op grote hoogte. In het geval van Tsjeljabinsk was dat bijvoorbeeld tussen de 30 en 50 kilometer boven het zeeniveau.

Het onderzoek is een belangrijke ontdekking in het geologische vakgebied, waar bewijsmateriaal voor dergelijke gebeurtenissen schaars is, zeggen de onderzoekers.

Dergelijke inslagpartikels zijn namelijk moeilijk te identificeren en te karakteriseren. "Maar in dit geval konden deze door de atypische vorm van de condensatiedeeltjes relatief gemakkelijk onderscheiden worden van andere buitenaardse stofdeeltjes die we op Antarctica terugvinden, zoals micrometeorieten en microtektieten. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijgevolg helpen bij de identificatie van gelijkaardige gebeurtenissen in het geologische verleden", aldus VUB-doctoraatstudent Bastien Soens, co-auteur van de studie.

Micrometeorieten zijn minuscule meteorieten die op het aardoppervlak zijn terechtgekomen, microtektieken bestaan uit aards materiaal dat bij de impact van een meteoriet gesmolten of verdampt en weggeslingerd is, waarna het in de atmosfeer opnieuw afkoelt en op aarde valt.