Bestelwagen rijdt schuur binnen in Beveren

Een bestelwagen reed gisteren een schuur binnen op het kruispunt van de Piet Stautstraat en de Bosstraat in Beveren, daar was gelukkig niemand aanwezig. Kort voordien was de vader van de bewoonster er nog hout aan het zagen. De takeling bleek een hele klus, want de schade aan de schuur was groot.

De brandweer kwam ter plaatse om te bekijken hoe de bestelwagen veilig kon worden weggehaald, maar het instortingsgevaar bleek bijzonder groot. Kort na de takeling stortte de schuur bijna volledig in. De chauffeur van de bestelwagen wist uit het voertuig te klimmen, en kon het ongeluk uiteindelijk overleven met lichte verwondingen.