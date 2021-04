Bijna 1 op 6 Genkse jongeren stopt met school zonder diploma

"In de cijfers valt op dat het vooral meisjes zijn die afhaken", gaat Nagels verder. "We willen met jeugdwelzijnswerk en motivatiecoaches bekijken hoe we hen de juiste attitudes aanleren, hoe we hen kunnen motiveren, want we merken dat hun zelfbeeld soms laag is door het watervaleffect, omdat ze al veel tegenslagen op school moesten verwerken."