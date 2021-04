Bloesemtoerisme in Vlaams-Brabant: "Iedereen is welkom, maar wel met mate" 

Nu er bloesem aan de bomen begint te komen, denken burgemeesters uit de bloesemregio er over na hoe ze de vele fietsers en wandelaars het best kunnen ontvangen. In Zoutleeuw treft burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) extra maatregelen. "Er zal extra toezicht zijn en de plaatsen waar we veel volk verwachten, hebben we in kaart gebracht."