Brand Lo-Reninge: werknemer van het bedrijf helpt brand blussen: "Al het materiaal waar ik elke dag mee werk, is volledig vernield." 

Brandweerlui en materiaal van de posten Veurne, Diksmuide, Houthulst, Zuid-IJzer en Langemark kwamen ter plaatse. Pas 's nachts om 2 uur kon een groot deel terug vertrekken. Eén van de brandweermannen was Bart Snick uit Lo. Hij werkt in het houtbedrijf dat in brand stond en is vrijwilliger bij de brandweer. "Het was moeilijk om de vuurzee te zien ter plaatse. Maar op dat moment blijf je professioneel en blus je de brand zoals het elders zou zijn. Het maakte me wel emotioneel toen ik binnen de complete ravage zag. Afgewerkte producten waar ik zelf aan gewerkt heb en die klaar stonden voor levering aan klanten, alles is volledig vernield door het vuur.