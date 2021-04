Brandweer redt 20 varkens met loopplank uit beerput in Beveren 

In Melsele is de brandweer moeten uitrukken om 20 varkens te redden. Die waren op een boerderij door de vloer van de stal gezakt en in de beerput gevallen. Dat gebeurde toen een steunmuur in de beerput het begaf. De 20 varkens vielen 2 meter naar beneden. De brandweer maakte een houten loopbrug zodat de varkens 1 voor 1 uit de put gered konden worden.