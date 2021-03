Brugse horeca blij dat Ronde van Vlaanderen misschien naar Brugge terugkeert: "Om het jaar is beter dan niks"

20 jaar lang was de start elk jaar in Brugge. Is het niet jammer dat het nu maar om het jaar zou zijn? Dimitri Thirion: "Tja, het is beter dan niks in elk geval. Het is een mooi begin. Wat overnachtingen betreft, is het ook van groot belang voor ons. Er zijn veel amateurploegen die vooraf de Ronde komen rijden. De dagen voordien overnachten ze hier. Dat is een absolute meerwaarde. Elk evenement kunnen we nu goed gebruiken. Het is echt niet makkelijk in de sector momenteel."