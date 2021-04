Buitenzwembad van Dommelslag in Pelt is vandaag open: "We kijken er altijd dagen van tevoren naar uit"

Bij de opening van Dommelslag vanmiddag om 12 uur daagden al meteen 7 zwemmers op, die hadden uiteraard gereserveerd. Voor de rest van de dag en morgen is er nog plaats. Het water was trouwens meteen erg warm ondanks dat het buitenbad pas deze voormiddag was volgelopen. "Wij werken met een buffer waardoor we ons buitenbad in een uur tijd kunnen vullen, en ook weer kunnen leeglaten. Daardoor kunnen we erg snel inspelen op het weerbericht. Op het ogenblik dat het 20 graden worden, schieten wij meteen in actie. Op die manier proberen wij -zeker in deze moeilijke periode - een beetje klein geluk te creëren voor onze bezoekers," vertelt Evy van Dommelslag. Het buitenseizoen is daarmee geopend in Pelt, maar het is niet de bedoeling dat het buitenbad niet dagelijks openblijft tot in de zomer, het zal afhangen van het weer. Ook de eerste bezoekers reageren enthousiast, zeker omdat ze in maart al meteen een zomergevoel krijgen.