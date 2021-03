Code geel voor brandgevaar in heel Vlaanderen: Boswachters en brandweer zijn extra waakzaam

In heel Vlaanderen gaat code geel in voor brandgevaar in de natuurgebieden. Wegens het warme weer is de risicocode opgetrokken van groen naar geel. Boswachters en brandweer zijn vanaf die code extra waakzaam. "Uiteraard blijft iedereen welkom in onze natuur, maar wees voorzichtig", benadrukt het Agentschap Natuur en Bos.