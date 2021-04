Corona of niet, dit jaar vallen de roze kersenbloesems in Japanse Tuin wél te bewonderen

De Hanami, het kersenbloememseizoen, betekent traditiegetrouw de kleurrijke jaarstart van de Japanse Tuin. In april 2020 bleven de poorten noodgedwongen dicht, maar dit jaar kan iedereen die wil weer van de bloesempracht genieten. “We hebben de voorbije winter niet stilgezeten”, zegt schepen Rik Dehollogne. “Er zijn verschillende renovatie- en verbeteringswerken in de tuin uitgevoerd en daarnaast hebben we een boeiend jaarprogramma in elkaar gestoken, met vertrouwde en nieuwe evenementen. Er zijn de klassiekers zoals het Chrysantenfestival en het Obonfestival, maar nieuw is bijvoorbeeld een Japanse gevechtskunstenshowcase in juli ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Japan. Lokale verenigingen krijgen zo de kans om hun technieken en kunsten in gevechtssport te tonen aan een breed publiek.”