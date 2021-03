Waarom zit er altijd aluminiumfolie rond paaseitjes? Is dat echt nodig? En zijn er geen alternatieven?

Al meer dan een eeuw

De uitvinding van de aluminiumfolie hebben we te danken aan een Zwitser. In 1910 kwam in het stadje Schafhaussen een zekere meneer Neher op het idee om aluminium tussen rollen plat te walsen tot een dunne folie.

"Het waren eigenlijk twee laagjes folie", zegt wetenschapsjournalist Koen Wauters. "Want één laag is te dun en gaat scheuren. Dat zie je trouwens vandaag nog altijd: de folie heeft een matte en een blinkende kant."

De dunne folie bleek uitstekende kwaliteiten te hebben om voeding te bewaren: nog geen jaar later werd ze al gebruikt door chocoladefabrikant Toblerone.

Bescherming

Daniel Stallaert is als meester-chocolatier bij Leonidas elke dag bezig met chocolade. Volgens hem zijn die bewaar-eigenschappen de hoofdreden waarom paaseitjes vandaag nog altijd verpakt worden in aluminiumfolie.

“De verpakking beschermt de chocolade met name goed tegen zonlicht, want dat zorgt er anders voor dat de chocolade gaan oxideren. Het vet in de chocolade, de cacaoboter dus, verandert dan van structuur."

Het oxidatieproces zorgt ervoor dat de smaak van de chocolade minder sterk wordt. "Vooral witte chocolade is daar gevoelig aan", legt Stallaert uit.

Alternatief

Bij Leonidas zijn ze zich ervan bewust dat aluminiumfolie een grote impact heeft op het milieu. Daarom zoeken een alternatief, maar dat is niet zo simpel. “Wij zijn aan het kijken om eventueel perkamentpapier te gebruiken, maar dat zal er niet op korte termijn komen. Als we met een andere verpakking werken, moeten we de machines daar ook op afstemmen”, zegt Stallaert.

Voor het milieu zou dat nochtans een goede zaak zijn, vindt wetenschapsjournalist Koen Wauters. "De productie van aluminiumfolie verbruikt namelijk heel veel energie. Om 1 kg aluminium te produceren is er ongeveer 15 kWh aan energie nodig. Ter vergelijking: het jaarverbruik van een groot gezin bedraagt zo'n 3.000 kWh, het equivalent van de productie van amper 200 kg aluminium."

Geen tweede leven

Er is nog een reden waarom aluminiumfolie niet ideaal is: ze wordt maar één keer gebruikt. "Gebruikt aluminiumfolie wordt niet gerecycleerd, ze mag in tegenstelling tot blikjes en aluminium bakjes niet bij het PMD."

Je moet gebruikt "zilverpapier" dus bij het restafval gooien. "Nochtans kost de recyclage tot 95% minder energie dan de productie van nieuw aluminium", zegt Wauters.

Kleurcode

En waarom bestaat er trouwens geen algemene kleurcode voor paaseitjes? Want het is toch altijd een beetje zoeken vooraleer je jouw favoriete smaak vindt tussen al die verschillende paaseitjes.

Annick Verdegem is woordvoerster bij Mondelez, de producent van onder andere de eitjes van Milka. Ze tempert de verwachtingen: “Momenteel is er inderdaad geen algemene kleurencode en focust elke producent op zijn eigen verpakkingen. We kunnen wel zeggen dat wij ons consequent houden aan onze eigen kleurcodes. We hebben er nog niet veel verandering in gebracht.”

Mondelez maakt er naar eigen zeggen ook een zaak van om de smaken te vermelden op de verpakking. “Maar we staan er zeker voor open om die algemene kleurcode te bekijken”, voegt Verdegem er nog aan toe.

Als er een algemene kleurcode komt, kunnen de producenten misschien meteen ook uitkijken naar een alternatief voor de aluminiumfolie.