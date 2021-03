Een op de vier coronadoden wereldwijd valt nu in Brazilië: "Druk op impeachment president Bolsonaro neemt toe"

"De situatie is erg kritisch", zegt Els Lagrou, professor Antropologie aan de federale universiteit van Rio de Janeiro in Brazilië. "We hebben al meer dan 300.000 doden. Het perspectief is dat dat cijfer tegen eind mei kan oplopen tot 500.000. Brazilie is een broeikas geworden voor het produceren van nieuwe coronavarianten, dus Brazilië is niet alleen een gevaar voor ons, maar voor de hele wereld."

