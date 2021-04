Eerste Limburgse TEJO-huis komt in Hasselt: "Jongeren met problemen hebben plek nodig waar ze terechtkunnen"

“De sociale contacten worden door corona tot een absoluut minimum herleid en dat begint te wegen bij de jongeren", zegt Dymfna Meynen, schepen in Hasselt. "In normale omstandigheden praat je over moeilijkheden met je vriend of vriendin. Maar omdat je die nu veel minder ziet, worden die nare gevoelens opgekropt. Dat willen we uiteraard vermijden."