Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil Sihame El Kaouakibi uit de partij zetten

Lachaert wijst erop - in een mededeling - dat daarin nieuwe feiten aan het licht komen, waarvan sommige onweerlegbaar zijn. Hij zegt er niet bij welke, maar in de partij zelf is te horen dat het vooral over de inmiddels roemruchte keuken gaat. De bewindvoerster komt namelijk in haar verslag met mails die aantonen dat El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen die wilden laten factureren aan Let's Go Urban, terwijl ze toch voor gebruik in één van hun privébedrijven bedoeld was.