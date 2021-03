Eindelijk drinkwater voor ruim 1 miljoen mensen in Goma en Bukavu. Maar is het project wel transparant? 

Vooral de burgerrechtenbeweging La Lucha trok toen aan de alarmbel over de gang van zaken. Ze eiste meer inspraak en meer transparantie. "We hebben onze lessen geleerd", zegt Tom Mosquera. "Er was al van bij het begin een goede samenwerking met de plaatselijke overheid en de Congolese watermaatschappij REGIDESO. Maar we zijn ook meer plaatselijke mensen gaan opnemen in onze teams én uiteindelijk ook gaan luisteren naar de stem van de burgerbeweging. Dat hadden we wellicht al vroeger moeten doen. Het is een les om mee te nemen. Bovendien moeten we ook meer de polsslag voelen van hoe een plaatselijk bestuur werkt. "Ik zal als buitenlander nooit zelf de nuances kunnen begrijpen van de plaatselijke situatie. Daarom is het nodig om goed samen te werken in een team met veel mensen van de streek." (lees verder onder video)