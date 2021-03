Ex-sportief directeur KSV Roeselare veroordeeld voor zedenfeiten met jonge voetballers

Voor Jolan F. sportief directeur werd bij KSV Roeselare, was hij trainer bij verschillende voetbalclubs. In die functie benaderde hij jonge spelers met de belofte dat hij hun voetbaldromen kon waarmaken door hen een profcontract te bezorgen. Maar daar moest wel iets tegenover staan. Behalve profcontracten bood hij hen ook een spelconsole, gsm of geld aan in ruil voor een kus of aanrakingen. Er zijn een 17-tal slachtoffers tussen 13 en 18 jaar. De man is veroordeeld tot 6 jaar cel en moet zich daarna nog 5 jaar ter beschikking houden van het gerecht.