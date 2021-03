Frans Timmermans onder vuur door Europese landbouwhervormingen

In een virtuele ontmoeting vroegen de klimaatactivistes aan Timmermans om het voorstel van de Commissie in te trekken voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Naast Thunberg waren ook Anuna De Wever en Adélaïde Charlier aanwezig, leiders van de Belgische Youth For Climate-beweging. Het overleg tussen de klimaatactivistes en Timmermans stond in teken van de actie #WithdrawTheCap.

Volgens de jongeren is het huidige voorstel om het GLB te hervormen in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Als Timmermans niet kan garanderen dat het hervormde landbouwbeleid voldoet aan de klimaatambities van de Green Deal en het klimaatakkoord van Parijs, moet hij het voorstel intrekken.