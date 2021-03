Brein achter Watergate-inbraak, die er zijn hele leven mee bleef opscheppen (tot op zijn nummerplaat toe), is overleden

Gordon Liddy, die mee verantwoordelijk was voor de inbraak in het hoofdkwartier van de Democraten - het Watergateschandaal -, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn zoon. De man zat in de jaren 70 even in de cel voor inbraak en illegaal aftappen, maar bleef er tot zijn dood mee opscheppen. "Ik zou het zo opnieuw doen."