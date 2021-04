Geen vrachtwagens meer op lokale wegen Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise: "Overtreders krijgen boete van 174 euro"

"In ons geval wordt er van Londerzeel richting Grimbergen gereden op lokale wegen die totaal niet voorzien zijn voor dat zwaar vrachtvervoer, en die wegen zijn dan niet veilig voor de zwakke weggebruiker", zegt Hilde de Keersmaeker, schepen van mobiliteit in Kapelle-op-den-Bos. "Wij willen daar nu paal en perk aan stellen en dat verkeer begeleiden om naar de juiste bestemming te brengen. En doordat we met de drie gemeenten die zone op dezelfde manier afbakenen, maakt dat de politie de mogelijkheid heeft om te handhaven te beboeten."