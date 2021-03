Gents bedrijf geeft coronavakantie aan werknemers: “Willen hen zo bedanken voor het voorbije jaar”

Het bedrijf krijgt geregeld te horen van hun werknemers dat thuiswerk toch niet zo comfortabel is, zegt de manager. “Mensen werken meer omdat er minder onderscheid is tussen werk en privé. Wij werken met allemaal bedienden, dus veel mensen kunnen effectief thuis werken, maar dat betekent niet dat dit evident is. Iedereen heeft eigenlijk een heel jaar alles van zichzelf gegeven. Ze hebben dit meer dan verdiend.”

Het is ook niet zo dat er door corona minder werk is voor het bedrijf, in tegendeel. “De werkdruk is enorm hoor, maar ik denk dat die ene week er nu echt niet veel toe doet. We kunnen volop op onze mensen rekenen, en dan gaan we er na die week hopelijk terug een klein beetje meer opgeladen tegenaan kunnen gaan.”