Tieners getuigen na zelfmoordpoging: "Licht aan einde tunnel? Mijn tunnel was pikzwart, maar er is altijd een oplossing"

Die cijfers zijn niet eenduidig. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 waren er minder zelddodingen dan in de zelfde periode in 2019. In juni was het cijfer dan weer hoger. "We verwachten de impact meer op langere termijn en wachten dus ook nieuwere cijfers af", legt Portzky uit. Over heel 2020 was volgens een steekproef bij 13 ziekenhuizen het aantal zelfmoordpogingen lager dan in heel 2019, al zijn er regionale verschillen.