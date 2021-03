Gevangenen Oudenaarde vormen virtuele koersploeg: “We koersen tegen cipiers, rechters en minister”

“We vinden het heel belangrijk dat gedetineerden via sport een uitlaatklep hebben”, vertelt Heather Loontjens. Zij is sportfunctionaris in de gevangenis van Oudenaarde. “Het is goed voor hun fysieke en ook hun mentale gezondheid. Zo houden ze ook connectie met de wereld buiten de gevangenismuren."

Het koersproject startte eigenlijk al bijna 10 jaar geleden, in 2012. “Naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen toen hebben we hier toen een systeem met fietsen op rollen geïnstalleerd. We hebben het parcours toen offline gereden”, verklaart Loontjes. “Het systeem is hier sindsdien blijven staan en werd wekelijks gebruikt door enkele fervente fietsers. Nu gaan we nog een stapje verder en gaan we ook online tegen andere mensen kunnen fietsen."