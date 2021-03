Gitzwarte periode voor Antwerpse hotels: "Dit jaar logeren er zelfs minder wielerploegen bij ons voor de Ronde"

De tegenvallende "Goede Week" is de zoveelste domper op de hotelvreugde. "We hebben door corona een enorm lastig jaar achter de rug met lange periodes van sluiting. De bezettingsgraad van de Antwerpse hotels zit nu op 20 procent, dat is dramatisch laag. Het ziet ernaar uit dat we nog enkele maanden gaan sukkelen. We denken dat er pas in 2023 stabiliteit zal zijn in het toerisme. Er dreigen inderdaad faillissementen. Hotel National is enkele weken geleden over de kop gegaan. Vaak kunnen hoteluitbaters de dure huur niet langer betalen aan de vastgoedgenootschappen die de gebouwen bezitten."