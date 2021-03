Goed rapport voor proef met speekseltesten op scholen: "Vanaf eind april een half miljoen kits inzetten"

Dat systeem zal wel wat minder sluitend zijn dan de speekseltesten, waarbij de labo's, Sciensano en de artsen mee in de lus zitten. "Als je zo'n zelftest thuis doet en het is negatief, zal niemand daar nog iets over zeggen. Als het positief is, hebben we wel een procedure voorzien waarbij je naar een callcenter of naar een arts belt. De opvolging is dus minder sluitend."