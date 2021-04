Ongeziene drukte bij kinesisten door corona, kinesist Lode Verreyen: "Dit heb ik in 30 jaar nooit meegemaakt"

De behandeling van patiënten die COVID-19 hebben gehad is niet eenvoudig en duurt vaak lang. "COVID-19, dat is een heel complexe materie", legt Verreyen uit. "Mensen krijgen daar alle mogelijk klachten van. we merken dat die klachten vaak erg hardnekkig zijn. We hebben medelijden met de patiënten die binnenkomen. Normaal kunnen we hen vertellen wat er gaat gebeuren en hoe, maar dat kunnen we nu (nog) niet, omdat het voor ons ook nog nieuw is."