Antwerpse Haven wil goederentransport per spoor verdubbelen tegen 2030

Duizend kilometer spoor ligt er in de haven van Antwerpen, maar lang niet alle sporen worden gebruikt. Er zijn nog veel bedrijven die niet voor goederenvervoer per spoor kiezen, want er zijn heel wat obstakels.

"Het is te duur en het is niet flexibel genoeg. Dat zijn twee belangrijke elementen die bedrijven naar de andere transportmogelijkheden duwen zoals de vrachtwagen of de binnenvaart. Dat moet weggewerkt worden ", zegt CEO Jacques Vandermeiren van de Port of Antwerp. Bovendien moeten er in de haven diesellocomotieven worden ingezet omdat er geen elektrificatie is.

Spoornetbeheerder Infrabel gaat die obstakels aanpakken. De ambitie is om van het spoor een duurzaam alternatief te maken voor het vervoer op de weg. Gemiddeld haalt 1 goederentrein 50 vrachtwagens van de weg. Daarvoor zijn investeringen nodig, maar hoeveel er precies wordt geïnvesteerd is niet duidelijk.