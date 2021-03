Iconische Boelwerf-kraan in Temse wordt niet meer gerestaureerd: “Meer dan 1 miljoen euro, dat kunnen wij niet betalen”

De Boelwerf is ontstaan in 1829 tot 1984 door Bernard Boel, een timmerman. Het was een grote Belgische scheepswerf in Temse aan de Schelde. Die is uitgegroeid tot een wereldspeler. “Wij hebben die kraan verworven als blijvend monument, eerbetoon aan de havenarbeiders van de Boelwerf. Toen hadden we nog geen zicht op het prijskaartje dat eraan verbonden was”, vertelt burgemeester De Ryck (CD&V).