Internationale modelbouwbeurs overtuigd dat evenement in oktober kan doorgaan 

De organisatie ziet licht aan het einde van de tunnel en kijkt uit naar het einde van de coronacrisis. Ze start nu al volop met de voorbereidingen. "We hebben er alle vertrouwen in dat alles zal kunnen doorgaan in oktober. Dankzij de vaccinatiecampagne van de overheid, maar ook dankzij alle andere maatregelen", zegt organisator Erwin Heylens. "Mocht nu toch blijken dat er in oktober nog coronamaatregelen nodig zijn, dan zullen we die uiteraard respecteren."