Jessa Ziekenhuis in Hasselt sluit 4 operatiezalen en stelt bepaalde onderzoeken uit: "Extra personeel nodig op covidafdelingen"

"Het extra personeel op de covidafdelingen moeten we gaan halen in de operatiezalen", zegt Lieve Ketelslegers van Jessa. "Daardoor zullen er 4 van de 25 operatiezalen gesloten worden."

Ook de activiteiten in het cathlab zullen gehalveerd worden. "Dat gaat dan bijvoorbeeld over de behandeling van hartritmestoornissen die worden uitgesteld", zegt Ketelslegers. "Dringende onderzoeken en behandelingen zoals pijn op de borst, worden uiteraard niet uitgesteld." Normaal worden zo'n 35 patiënten per dag behandeld in het cathlab, dat zullen er nu zo'n 17 zijn.