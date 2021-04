Kandidate Miss Belgium schreef zich in na dood vriendin: "Wacht niet om je dromen na te jagen"

"Het is ook speciaal omdat de verkiezing gebeurt in coronatijd, er zijn ook dingen die anders verlopen. Het is leuk. Het is niet dat ik het mij beklaag dat ik mij heb ingeschreven omdat het een wat moeilijker jaar is", zegt ze. Bij de verkiezing van de mooiste van het land in coronatijd blijft Cassandra ook nuchter, nu evenementen geschrapt zijn: "Stel dat ik zou winnen, dan heb ik niet te veel verwachtingen. Ook al omdat ik weet dat de coronacijfers in het land slechter en slechter worden. Maar ik zal vooral uitkijken naar betere tijden en momenten dat ik wèl iets kan doen."