Mooi weer aan de kust, maar geen overrompeling: treinen naar Oostende en Blankenberge zitten voor 75 procent vol

Dagjesmensen schoven gisteren uren aan om op een trein naar de kust te geraken. De NMBS startte het noodplan op, wat betekent dat er maar evenveel mensen mogen opstappen als er afstappen. Vandaag is het minder druk op de treinen naar Blankenberge en Oostende. Het noodplan is niet meer geactiveerd. Toch zijn er door het mooie weer veel mensen richting kust getrokken. In Nieuwpoort bijvoorbeeld is het er gezellig druk.