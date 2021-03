Let op voor teken en stuur verwijderde exemplaren gratis naar Sciensano voor onderzoek

Het verloop van het tekenseizoen vorig jaar was vergelijkbaar met de jaren 2016 en 2017, met een start in de maand maart, een piek in de maand juni en een geleidelijke afname in juli en augustus. Teken zijn zeer gevoelig voor uitdroging en extreme warmte. Ondanks het feit dat 2020 ook een warm en redelijk droog jaar was, was juli een relatief frisse maand en vond de eerste hittegolf pas plaats in augustus.