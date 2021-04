Leuvense kringwinkel omgebouwd tot pop-up boekenwinkel

Het is belangrijk dat onze kringwinkel minimaal blijft draaien, zegt Ingrid de Roo: "De kringwinkel is op de eerste plaats een sociaal tewerkstellingsproject, waar mensen werken die het al wat moeilijker hebben. Daarom hebben we iets bedacht waardoor we toch kunnen open blijven, en hebben we er een pop-up boekshop van gemaakt. We doen dat ook omdat we merken dat boeken voor veel mensen een troost en een vlucht zijn, een manier om te ontsnappen in deze coronatijden."