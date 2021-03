Man ex-minister Maggie De Block neemt ontslag uit Gemeentelijke Commissie na racistische uitspraak

Tijdens een vergadering van de Gemeentelijke Comissie voor Ruimtelijke Ordening stond de microfoon van Luc Asselman nog aan. Dat wist hij niet, en volgens verschillende leden van de vergadering heeft hij een racistische, denigrerende opmerking gemaakt. Asselman laat weten dat hij over de schreef is gegaan, en heeft daarom zijn ontslag ingediend. "Ik heb een uitspraak gedaan die ik beter niet had gedaan. En daarvan heb ik spijt. Het was een opwelling uit frustratie na een incident eerder op de dag met enkele allochtone jongeren. Geen excuus, want het was een lelijke uitspraak, maar ik zei ze dus in volle 'colère'. Ik geef toe dat ik dit heb gezegd en dat dit niet moest.”