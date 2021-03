Na de files aan het Suezkanaal, de files in de havens: "Containerschepen varen tegen dubbel tempo naar Noord-Europa"

Volgende week zou het in de havens van Antwerpen en Zeebrugge, en de andere Europese havens, extra druk kunnen worden, nu het scheepvaartverkeer in het Suezkanaal weer kan hernemen. Bijna een week lang blokkeerde de Ever Given het kanaal, nadat het was gestrand op de oever. Honderden vrachtschepen moesten daardoor wachten om door het kanaal te varen. Nu dat weer kan, zal het in de havens van bestemming zeer druk worden, omdat er meer containerschepen tegelijkertijd zullen toekomen.