Nieuwe opleiding "Defensie en Veiligheid" in Busleyden Atheneum: "Voor jongeren die dromen van politie, brandweer of leger"

Het Busleyden Atheneum in Mechelen start op 1 september met een nieuwe studierichting voor leerlingen die dromen van een toekomst in het leger, of bij politie of brandweer. De opleiding heet "Defensie en Veiligheid" en zal worden gegeven aan leerlingen in de derde graad TSO op de campus Stassart van het Busleyden Atheneum. De opleiding kwam er op vraag van het leger.