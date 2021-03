Ontgoochelende donorconferentie voor Syrië: “Het geweld neemt af, het lijden neemt toe”

Er zijn 'succesverhalen', al zijn ze schaars. Saad Chouihna startte in Gaziantep zijn fabriek Saad Plastics op. Zijn vader had het bedrijf in 1982 opgericht in Aleppo. Na een aanval, in 2011 door het Syrische regeringsleger, zijn ze uit Aleppo vertrokken. "We begonnen hier in Gaziantep met 5", vertelt Saad, "nu werken er 30 mensen." De werknemers zijn Turks en Syrisch, want zo moet het van de Turkse overheid. “Eigenlijk moet je 90% Turken in dienst nemen en 10% Syriërs. Maar hier in Gaziantep mag het anders, omdat hier zoveel Syriërs zijn. Je mag 20 of 30% Syriërs in dienst nemen. Een precies percentage is er niet. Je registreert je nieuwe werknemers. Soms keuren ze het goed, soms niet.”

Syrische vluchtelingen in Gaziantep vertellen in deze reportage in Terzake over hun nieuwe leven in Turkije. Lees verder onder de video.