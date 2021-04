Op Campus Vesta komt nagebootste chemische fabriek om complexe branden te leren blussen

"Antwerpen is nu eenmaal de provincie met de grootste haven en de grootste chemische nijverheid", zegt Jan De Haes (N-VA) van het provinciebestuur. "Het is dan ook belangrijk dat brandweermensen kunnen oefenen in zo realistisch mogelijke situaties. Er zijn pijpen, leidingen, een tankpark, een magazijn en een overlaadstation. Bovendien is er een soort stalen kubus, waarin brandhaarden opgestookt kunnen worden."

De brandhaarden worden vanuit een controletoren gestuurd en er worden geen gevaarlijke stoffen gebruikt. De nagebootste chemische fabriek moet na de zomer klaar zijn.

Campus Vesta is het opleidingscentrum voor alle hulpdiensten in de provincie Antwerpen. Maar ook brandweerzones van buiten de provincie en brandweerkorpsen van bedrijven kunnen er komen oefenen.