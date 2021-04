Exit vrijheid, exit gelijkheid, exit kwaliteit: waarom de nieuwe eindtermen ons onderwijs in gevaar brengen

Deze dreiging wordt nog versterkt door het impliciete leidmotief in de hervorming van de eindtermen: out with the old, in with the new. Ondanks de behoorlijke uitbreiding van de eindtermen gaan er dan ook nog voortdurend stemmen op dat we essentiële competenties missen om de uitdagingen die de huidige samenleving opwerpt het hoofd te bieden (bijv. omgaan met big data, computationeel denken, enz.). We moeten vermijden dat de eindtermen het resultaat worden van een opbod aan en een cumulatie van een lange reeks verlanglijstjes. Dit is geen nostalgisch pleidooi om de dingen bij het oude te laten, maar een uitnodiging om als samenleving grondig na te denken over wat we willen. En laat ons daarbij vooral niet uit het oog verliezen dat de eindtermen bedoeld zijn om basiskwaliteit te garanderen voor ouders en leerlingen. Het is niet omdat iets niet in de eindtermen is opgenomen, dat de zaak daardoor definitief verloren is.